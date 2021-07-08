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Гранатометы, минометы и пулеметы: на Донбассе оккупанты ранили украинского воина

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 6 раз за прошедшие сутки, 7 июля. В результате один боец получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Возле Песков враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

В районе Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В результате этого обстрела один боец получил ранение.

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Более того, оккупанты продолжили обстрелы сегодня с утра. Обстреливали Опытное, Новозвановку и Новельское.

"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановка российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра", - говорится в сообщении.

За сегодня потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, боевики обстреляли Пески на Донбассе. Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что боевики стягивают военную технику на Донбассе. ОБСЕ зафиксировала танки, бронированные машины и гаубицы на неподконтрольной украинскому правительству территории.

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Донбасс