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Гранатометы и гранаты: на территории роты Нацполиции обнаружили арсенал оружия

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Понедельник 25 октября 2021 14:57
Гранатометы и гранаты: на территории роты Нацполиции обнаружили арсенал оружия Фото: в Донецкой области на территории роты Нацполиции обнаружили арсенал оружия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Тоненькое Донецкой области сотрудники ГБР разоблачили арсенал оружия и боеприпасов на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс". Вероятно, злоумышленники планировали перепродажу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы. По оперативной информации, военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что всего было изъято 133 пакета из:

  • гранатометными выстрелами различной модификации - 89 единиц;
  • реактивными противотанковыми гранатами различной модификации - 178 единиц;
  • ручными гранатами различных модификаций - 336 единиц;
  • запалами - 329 единиц;
  • около 56 тысяч патронов различного калибра, запалами для противотанковых мин и дымовыми шашками.
Фото: в Донецкой области на территории роты Нацполиции обнаружили арсенал оружия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас проводятся следственные действия для установления происхождения оружия и лиц, которые обустроили тайник.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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Донецкая область ГБР
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