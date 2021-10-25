Гранатометы и гранаты: на территории роты Нацполиции обнаружили арсенал оружия
В селе Тоненькое Донецкой области сотрудники ГБР разоблачили арсенал оружия и боеприпасов на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс". Вероятно, злоумышленники планировали перепродажу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы. По оперативной информации, военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что всего было изъято 133 пакета из:
- гранатометными выстрелами различной модификации - 89 единиц;
- реактивными противотанковыми гранатами различной модификации - 178 единиц;
- ручными гранатами различных модификаций - 336 единиц;
- запалами - 329 единиц;
- около 56 тысяч патронов различного калибра, запалами для противотанковых мин и дымовыми шашками.
Сейчас проводятся следственные действия для установления происхождения оружия и лиц, которые обустроили тайник.
Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.