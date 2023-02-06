Гранатометні постріли та міни. У Донецькій області виявили понад 20 боєприпасів РФ (фото)

Правоохоронці провели огляд деокупованої частини Донецької області та виявили артилерійські снаряди, міни та гранатометні постріли РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Луганської області.
"Фахівці вибухотехніки поліції Луганської області несуть службу не тільки у звільнених від окупантів населених пунктах рідної області, а й допомагають колегам з Донеччини вилучати та знищувати вибухонебезпечні предмети у деокупованих населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у селищах Брусівка, Діброва та Коровій Яр Лиманської територіальної громади Донецької області фахівці виявили наступні вибухонебезпечні предмети:
"Всі виявлені боєприпаси були знищені на тимчасовому підривному майданчику", - додали у поліції.
Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, правоохоронці знайшли російські протитанкові міни поблизу деокупованого Лиману у Донецькій області.
Вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.
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