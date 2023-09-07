В Дніпропетровській та Херсонській областях викрито два канали підпільного продажу "трофейної" зброї росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України затриманим загрожує до 7 років в'язниці.

"Затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу "РШГ-2", - розповідає пресслужба.

Зі схрону затриманого вилучили більше 40 артилерійських снарядів.

У власному приміщенні затриманого було виявлено:

"Затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал "трофейних" засобів ураження", - пише СБУ.

Фото: Гранатомети, автомати й не тільки. СБУ викрила канали продажу "трофейної" зброї (ssu.gov.ua)

Згідно з даними слідства було встановлено, що, наприклад, карабін АК-12 злочинці продавали за майже 60 тисяч гривень, а гранатомет - 14,5 тисяч.

"У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі тим часом було затримано російського інформатора, який "зливав" напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

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