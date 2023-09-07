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Гранатомети, автомати й не тільки. СБУ викрила канали продажу "трофейної" зброї

Фото: Гранатомети, автомати й не тільки. СБУ викрила канали продажу "трофейної" зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській та Херсонській областях викрито два канали підпільного продажу "трофейної" зброї росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів", - пише пресслужба. 

Серед вилученого у злочинців: 

  • вибухівка; 
  • бойові гранати; 
  • протитанковий гранатомет;
  • автомат Калашникова. 

Згідно з даними слідства було встановлено, що, наприклад, карабін АК-12 злочинці продавали за майже 60 тисяч гривень, а гранатомет - 14,5 тисяч. 

Злочинці підшукували клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.

 

Фото: Гранатомети, автомати й не тільки. СБУ викрила канали продажу "трофейної" зброї (ssu.gov.ua)

Дніпропетровська область 

"Затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал "трофейних" засобів ураження", - пише СБУ. 

У власному приміщенні затриманого було виявлено: 

  • ручний кулемет Калашникова;
  • 2 автомати: АК-12 та АК-74;
  • 8 гранатометних пострілів;
  • 9 бойових гранат;
  • вибухові речовини з детонатором;
  • понад 1 тисячу набоїв різного калібру. 

Зі схрону затриманого вилучили більше 40 артилерійських снарядів. 

Херсонська область 

"Затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу "РШГ-2", - розповідає пресслужба. 

В приватному помешканні затриманого вилучено: 

  • гранати РГД-5;
  • гранатометні постріли;
  • набої калібру 5,45.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України затриманим загрожує до 7 років в'язниці. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі тим часом було затримано російського інформатора, який "зливав" напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

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