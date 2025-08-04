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Граната, пістолет і 300 набоїв: у Києві нетверезий чоловік погрожував охоронцю ЖК

Фото: у Києві затримали чоловіка з гранатой та патронами після погроз (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У Дарницькому районі Києва поліцейські затримали 37-річного місцевого жителя, який погрожував людям пістолетом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Що сталося

За даними слідства, на лінію 102 зателефонував охоронець житлового комплексу та заявив про чоловіка, який агресивно себе поводить, голосно кричить, вживав нецензурну лексику, а також погрожував пістолетом.

На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка затримала фігуранта.

Той виявився безробітним мешканцем Києва, перебував у нетверезому стані та не міг пояснити причин своєї поведінки.

 
Фото: у Києві затримали чоловіка з гранатами та патронами після погроз (kyiv.npu.gov.ua)

Під час особистого огляду та обшуку слідчі вилучили у нього бойову гранату та пістолет.

У квартирі знайшли ще дві гранати, близько 300 набоїв і чотири магазини до автомата Калашникова.

Що загррожує

Походження зброї та боєприпасів нині встановлюється. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України та оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу - незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві невідома жінка влаштувала стрілянину поруч з під'їздом житлового будинку у Дніпровському районі.

Перебуваючи поруч із під’їздом жінка здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.

Незадовго до цього, двоє чоловіків у Києві влаштували стрілянину під час їзди на автомобілі, поліція провела спецоперацію та відразу затримала порушників.

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Київ