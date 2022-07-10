Грабеж, террор и мобилизация: что происходит на временно оккупированных территориях Украины

Российские военные на временно захваченных территориях Украины терроризируют местное население и обманом забирают украинцев в армию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Российские войска в регионе выжигают поля с пшеницей. Таким образом Россия пытается дестабилизировать продовольственную способность Украины.
Кроме того, на юге оккупанты массово грабят и вывозят украинскую продукцию. В частности, краденые из Украины продукты заметили на рынках в Беларуси.
В уничтоженном Мариуполе оккупанты и местные коллаборанты угоняют автомобили жителей, которые уцелели во время бомбежек. Для этого преступники часто используют эвакуаторы.
Мужчин из оккупированных населенных пунктов приглашают на работу, а через несколько дней дают повестку. Украинцев принудительно мобилизуют в российскую армию.
Незаконно созданная "администрация" на временно оккупированных территориях ввела "военное положение" и комендантский час с 20:00 до 06:00. Таким образом коллаборанты хотят подавать сопротивление местного населения.
Напомним, что следственный комитет РФ проводит эксгумацию в Мариуполе. Тела мирных жителей вывозят в братскую могилу.
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