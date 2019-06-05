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В ГПУ раскритиковали действия ГБР при расследовании убийства ребенка

Новости » Происшествия    05.06.2019 - 18:03
В ГПУ раскритиковали действия ГБР при расследовании убийства ребенка
Фото: Анжела Стрижевская (radako.com.uа)

Прокуратура Киевской области предоставит ГБР указания по расследованию дела об убийстве ребенка

Прокуратура Киевской области предоставит Государственному бюро расследований указания по проведению расследования по делу об убийстве 5-ти летнего ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская на заседании комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что в этом производстве необходим план расследования.

"Я предоставлю ответ на вопрос, по поводу установления нарушений, которые делают невозможным признание доказательств допустимыми. Хочу отметить, что это компетенция суда. Конечно, от руководства процессуальной прокуратуры мы будем избегать таких нарушений. Второй момент, из того, что я услышала, я думаю, что мы вернемся к забытой практике - план расследования. На сегодняшний день, насколько я понимаю, такого плана нет. Учитывая, что сегодня услышали, я думаю, что и прокуратура Киевской области даст свои указания о проведении действий обязательных к исполнению следователями ГБР", - сообщила замглавы ГПУ.

Напомним, ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что бюро собрало лишь показания о том, что подозреваемые в убийстве ребенка полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения. Так, у подозреваемых не были взяты биологические образцы для проведения теста на алкоголь.

По словам народного депутата Елены Сотник, из-за отсутствия биологических тестов алкогольное опьянение подозреваемых в суде доказать будет невозможно.

Как писало РБК-Украина ранее, Труба заявил, что уголовное дело об убийстве полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком направят в суд в течение полугода.

Подчеркнем, ГБР начало расследование по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Убийство ребенка: ГБР собрало только показания свидетелей об опьянении полицейских В ходе расследования убийства ребенка проверят действия медиков, - Труба
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