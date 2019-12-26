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ГПУ провела следственный эксперимент по делу о расстрелах на Майдане

Новости » Политика     26.12.2019 - 19:04
ГПУ провела следственный эксперимент по делу о расстрелах на Майдане
Фото: здание ГПУ (РБК-Украина)

Прокуроры провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что прокуроры провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане.

"В связи с передачей от следствия Генеральной прокуратуры Украины до уполномоченных органов досудебного расследования (по закону прокуратура утратила функцию следствия с 20 ноября 2019 года) определенные следственные действия в производствах относительно событий на Майдане Независимости в Киеве в 2013-2014 годах проводят прокуроры ГПУ", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас согласно принятых процессуальных решений фактически передали по подследственности в к НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.

Как сообщает РБК-Украина, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

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