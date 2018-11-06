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Луценко заявил про 12 вероятных заказчиков убийства Гандзюк

Новости » Политика    06.11.2018 - 13:14
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По делу было проведено 367 допросов и 21 экспертизу

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он сказал в ходе отчета правоохранителей в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в деле было проведено 367 допросов и 21 экспертизу.

"Проверяя версии, следствие провело 367 допросов, была проведена 21 экспертиза. Обращаю ваше внимание, что сегодня у нас есть подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем", - заявил Луценко.

Напомним, Луценко в ходе отчета правоохранителей в Верховной раде заявил, что дело об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.

Сегодня в Раде выступают представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В частности, в парламенте присутствуют генеральный прокурор Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, глава МВД Арсен Аваков.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоГПУЕкатерина Гандзюк
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