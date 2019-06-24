ГПУ направила в суд дело о расстреле хмельницких майдановцев

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту расстрела майдановцев в Хмельницке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, обвинительный акт в отношении бывшего начальника областного управления СБУ Виктора Крайтора по частям 2 статьи 365 (превышение служебных полномочий), части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) и 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, направлено в Хмельницкого городской районного суда для рассмотрения по существу.

Расследование этого дела было завершено в феврале 2019 года, тогда и начали ознакомление сторон производства с его материалами.

"В связи с промедлением стороной защиты, по ходатайству прокурора судом установлено подозреваемому и его защитникам срок ознакомления с 22.06.2019, по завершению которого обвинительный акт безотлагательно передано в суд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Если вину Виктора Крайтора докажут в суде, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в декабре 2018 года Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему главе управления СБУ в Хмельницкой области Виктору Крайтору.

Напомним, Крайтора подозревают в том, что во времена Революции достоинства он отдал приказ стрелять по активистам местного Майдана. Ему инкриминируют статьи 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), 119 ( Убийство по неосторожности) и 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

19 февраля 2014 года возле здания СБУ в Хмельницкой области собрались активисты. Впоследствии ситуация обострилась и раздались выстрелы. Стрельба шла из здания из пулемета. Ряд людей получили опасные ранения. Позже ночью от пуль погиб один человек и еще 10 активистов получили ранения.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.