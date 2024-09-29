Говорив про свиней. Дуду судитимуть за невдале висловлювання про поляків

Справа стосується коментарів Дуди щодо глядачів фільму Аґнєшки Голланд "Зелений кордон". Кінострічка розповідає історію про біженців з Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити в ЄС через кордон Білорусі та Польщі. Режисерка Аґнєшка Голланд показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону для нібито легкого переходу в ЄС.

Польський президент коментуючи фільм вжив невдале висловлювання про глядачів фільму, нібито називаючи їх свинями.

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", - сказав Дуда.

Дуда пізніше пояснив, що це були не його словам, а цитата. Він також послався на "закон про цитування".

Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки вважає, що Дуда образив громадян власної країни. Як повідомила організація, перше слухання у справі польського президента відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Адвокати у коментарі польському виданню заявили, що це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії. Вирок у справі може бути вибачення, компенсація чи відшкодування збитків. Суд може також зобов'язати Дуду опублікувати вибачення у ЗМІ.