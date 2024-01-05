В Полтаві затримали "політексперта"-зрадника, який готував для російських видань замовні статті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Що сталось
За вказівкою ворожої спецслужби затриманий підготував більше 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань "Одна родина" й "Фонд стратегической культуры", які функціонують як міжнародні рупори Кремля для поширення пропаганди на західні країни.
У своїх публікаціях зрадник "відбілював" повітряні атаки терористів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, йдеться про удари по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві. Також він намагався дискредитувати командування й бійців нашої армії перед західними союзниками.
"Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков. За проведення інформаційно-підривної діяльності проти України зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тисяч у гривневому еквіваленті", - додає СБУ.
Фото: Готував замовні статті для російських видань. В Полтаві затримали "політексперта" (ssu.gov.ua)
Затриманим виявився мешканець Полтави, який був ідеологічним прихильником рашизму. В поле зору російської розвідки він потрапив через очолення громадської організації під назвою "російська громада Полтавської області"
Що загрожує
Затриманому повідомили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що СБУ також викрила українську компанію на оптових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Зокрема продукцію отримували російські військові.
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