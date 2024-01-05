В Полтаві затримали "політексперта"-зрадника, який готував для російських видань замовні статті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

За вказівкою ворожої спецслужби затриманий підготував більше 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань "Одна родина" й "Фонд стратегической культуры", які функціонують як міжнародні рупори Кремля для поширення пропаганди на західні країни.

У своїх публікаціях зрадник "відбілював" повітряні атаки терористів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, йдеться про удари по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві. Також він намагався дискредитувати командування й бійців нашої армії перед західними союзниками.

"Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков. За проведення інформаційно-підривної діяльності проти України зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тисяч у гривневому еквіваленті", - додає СБУ.

Фото: Готував замовні статті для російських видань. В Полтаві затримали "політексперта" (ssu.gov.ua)

Затриманим виявився мешканець Полтави, який був ідеологічним прихильником рашизму. В поле зору російської розвідки він потрапив через очолення громадської організації під назвою "російська громада Полтавської області"

Що загрожує

Затриманому повідомили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада;

ч. 2, 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Йому загрожує довічне ув’язнення.