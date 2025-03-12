Готував теракти та шпигував за аеродромами. В Україні затримали російського агента

СБУ затримала агента російської розвідки у Хмельницькій області. Він шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Хмельницькій області. Він шпигував за аеродромами Сил оборони та готував теракти поблизу ТЦК на заході України", - йдеться у повідомленні.
За даними військової контррозвідки СБУ, фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний. Ворожа спецслужба завербувала його через Telegram-канали, де він шукав "легкі заробітки".
В обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону.
"Для цього зрадник обладнав "спостережний пункт" прямо у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об’єкта ЗСУ. Задокументовано, як на даху приватного домоволодіння фігурант встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для росіян", - зазначили в СБУ.
Наступним агентурним завданням зловмисника була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) біля місцевого ТЦК.
Щоб здійснити теракт, він отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з "підручних" засобів та мобільного телефону.
"Саме на цей гаджет окупанти зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі. У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати СВП разом із фігурантом, щоб ліквідувати його, як "зайвого свідка", - додали у спецслужбі.
Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його, запобігши злочинам. Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з російським гру. Також у нього виявлено гаджет, яким він мав спорядити СВП для вчинення теракту.
Зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Останнім часом російські спецслужби постійно намагаються організувати теракти в Україні. Наприклад, у Миколаєві СБУ затримали агента ФСБ, яка намагалася здійснити теракт біля поліції. Її спробу було зірвано завдяки діям правоохоронців.
Також СБУ затримала агента ФСБ у Харкові, яка отруїла військового ЗСУ та готувала вибухівку для терактів. Жінка передавала отруйні речовини під виглядом волонтерської допомоги.
Крім того, правоохоронці затримали агента Росії, яка готувала теракт у центрі Києва. Вона планувала підірвати вибухівку біля будівлі СБУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.