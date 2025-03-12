Готував теракти та шпигував за аеродромами. В Україні затримали російського агента

СБУ затримала агента російської розвідки у Хмельницькій області. Він шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Хмельницькій області. Він шпигував за аеродромами Сил оборони та готував теракти поблизу ТЦК на заході України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про агента РФ

За даними військової контррозвідки СБУ, фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний. Ворожа спецслужба завербувала його через Telegram-канали, де він шукав "легкі заробітки".

В обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону.

"Для цього зрадник обладнав "спостережний пункт" прямо у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об’єкта ЗСУ. Задокументовано, як на даху приватного домоволодіння фігурант встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для росіян", - зазначили в СБУ.

Підготовка теракту біля ТЦК

Наступним агентурним завданням зловмисника була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) біля місцевого ТЦК.

Щоб здійснити теракт, він отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з "підручних" засобів та мобільного телефону.

"Саме на цей гаджет окупанти зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі. У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати СВП разом із фігурантом, щоб ліквідувати його, як "зайвого свідка", - додали у спецслужбі.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його, запобігши злочинам. Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з російським гру. Також у нього виявлено гаджет, яким він мав спорядити СВП для вчинення теракту.

Зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.