Готував теракти проти військових ТЦК у Запоріжжі: СБУ затримала агента ФСБ (відео)

"За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів.

Надалі він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки.

Планам завадили

Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

"У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності", - зазначають в СБУ.

Зокрема було проведено додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ.

Окрім того, СБУ встановила, що агент ФСБ шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

Зрадник - працівник енергокомпанії

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в москві та співпрацює з російською спецслужбою.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", - йдеться в повідомленні.