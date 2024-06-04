Готував теракти проти військових ТЦК у Запоріжжі: СБУ затримала агента ФСБ (відео)

Правоохоронці затримали російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів у Запоріжжі. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів.
Надалі він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки.
Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.
"У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності", - зазначають в СБУ.
Зокрема було проведено додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ.
Окрім того, СБУ встановила, що агент ФСБ шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.
За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.
У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в москві та співпрацює з російською спецслужбою.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні співробітники СБУ затримали інформатора російського ГРУ. Місцевий підприємець готував захоплення Вовчанська Харківської області.
Також Служба безпеки України затримала російську агентку, яка наводила ворожі ракети на Житомирську область.
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