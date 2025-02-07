Готував теракт біля підрозділів Сил оборони: СБУ затримала чергового зрадника

У Хмельницьку затримано зрадника, який готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони на замовлення спецслужб Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Відповідне завдання зрадник отримав від куратора з Росії ще на початку поточного року. Серед пріоритетних цілей ворога були:

запасні командні пункти;

місця постійної дислокації підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) й Національної гвардії України.

Щоб знайти місце для встановлення вибухівки, затриманий обходив місцевість й фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових.

"У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність "зручних" місць для закладки саморобного вибухового пристрою (СВП). Надалі агент передавав куратору з Росії відповідні координати для "погодження", щоб потім отримати інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон", - додає СБУ.

Фото: СБУ затримала зрадника, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони (t.me/SBUkr)

Зрадника було затримано під час дорозвідки поруч з військовим об'єктом. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, у якому він спілкувався з російськими спецслужбами.

Ворожим агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору ворога він потрапив, коли через Telegram шукав заробітку на "дозу".

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану й поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Йому загрожує довічне.