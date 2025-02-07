Готував теракт біля підрозділів Сил оборони: СБУ затримала чергового зрадника
У Хмельницьку затримано зрадника, який готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони на замовлення спецслужб Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Відповідне завдання зрадник отримав від куратора з Росії ще на початку поточного року. Серед пріоритетних цілей ворога були:
- запасні командні пункти;
- місця постійної дислокації підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) й Національної гвардії України.
Щоб знайти місце для встановлення вибухівки, затриманий обходив місцевість й фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових.
"У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність "зручних" місць для закладки саморобного вибухового пристрою (СВП). Надалі агент передавав куратору з Росії відповідні координати для "погодження", щоб потім отримати інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон", - додає СБУ.
Фото: СБУ затримала зрадника, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони (t.me/SBUkr)
Зрадника було затримано під час дорозвідки поруч з військовим об'єктом. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, у якому він спілкувався з російськими спецслужбами.
Ворожим агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору ворога він потрапив, коли через Telegram шукав заробітку на "дозу".
Що загрожує
Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану й поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.
Йому загрожує довічне.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харківській області було викрито агентурну пару російського Головного розвідувального управління (ГРУ). Злочинці, під прикриттям волонтерства, коригували удари по області.
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