Готував серію терактів у центрі Києва. Затримано працівника відомої радіостанції України

Деталі справи

"За матеріалами справи, окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони", - пише СБУ.

У перервах під час роботи на радіостанції росіянин обходив центральні вулиці Києва й, вдаючи, що розмовляє телефоном, приховано фотографував позашляховики, які вважав автівками Сил оборони.

Після цього він готував "звіт" для свого куратора, з яким підтримував зв'язок через месенджер. Пізніше російські спецслужби планували підірвати сфотографовані автомобілі за допомогою закладки й дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв.

Фото: СБУ затримала росіянина, який готував серію терактів у центрі Києва (ssu.gov.ua)

Росіянина було затримано ще під час дорозвідки поблизу одного з оборонних відомств України.

"За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій", - відзначає СБУ й додає, що спецслужби ФСБ вийшли на нього наприкінці 2024-го.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.