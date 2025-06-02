Готував серію терактів у Києві. СБУ затримала російського агента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Російський агент готував підриви автомобілів, які належали військовослужбовцям Сил оборони. Згідно з даними розслідування, зрадник планував знищити три авто українських воїнів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП) підклавши їх під транспорт. Після цього російські спецслужби - дистанційно б підірвали СВП разом з воїнами Сил оборони.

Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого росіяни завербували через Telegram.

Фото: СБУ затримала зрадника, який готував серію терактів у Києві (t.me/SBUkr)

"В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку "протестували" агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці. Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації "потрібних" транспортних засобів", - додає СБУ.

Зрадника було затримано у його зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації.

"На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку. Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу", - пояснює СБУ.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує 12 років тюрми.