Готувались до штурму. Українські мінометники знищили скупчення росіян

"Сьогодні мінометники 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" знищили скупчення живої сили противника", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, ці росіяни готувалися до штурму позицій ЗСУ.

Як повідомлялось, минулої доби, 7 березня, Збройні сили України відбили 100 атак противника на п’яти напрямках та знищили ЗРК “Бук-М1-2”.

Крім того, ЗСУ проводять контратаки на захід від Бахмута, в той час, як росіяни окопуються в Запорізькій області, готуючись до ймовірного весняного контрнаступу ЗСУ.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, Росії не вистачає можливостей для отримання оперативних результатів у випадку захоплення Бахмута - максимум це може бути для них лише тактичною перемогою.