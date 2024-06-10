Готували вбивство поліцейського та депутата: у Полтавській області затримали озброєну банду

"Окрім того, поліцейські довели причетність сімох фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого мешканця", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет. Одним з її учасників став 22-річний рідний син "лідера", який і повинен був скоїти вбивство.

"На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників", - зазначили в Нацполіції.