Готували вбивства військових: СБУ викрила 7 агентів ФСБ, серед них - школярі
Українські правоохоронці затримали сімох агентів Федеральної служби безпеки РФ. Вони готували теракти проти українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили в СБУ, росіяни завербували українців через Telegram-канали з пошуку "легкого заробітку". Серед фігурантів - троє школярів.
Фото: СБУ зірвала теракти в низці регіонів (t.me/SBUkr)
Вони готували вбивства українських військових і правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв.
Агенти ФСБ у Дніпрі
Зокрема, у Дніпрі правоохоронці викрили двох 14-річних однокласників із Кам'янського. Вони намагалися підірвати екіпаж патрульного наряду поліції.
Школярі встигли забрати саморобний вибуховий пристрій і закласти його під припаркований автомобіль правоохоронців.
Співробітники СБУ затримали зловмисників, коли вони збиралися дистанційно активувати вибухівку.
Агенти ФСБ у Кривому Розі
У Кривому Розі співробітники СБУ затримали ще трьох російських агентів. Один із них - 30-річний чоловік, який раніше займався крадіжками. Він особисто підготував вибуховий пристрій і поклав його в схованку на території міста.
Двоє інших фігурантів - 18-річні місцеві. Вони на замовлення Росії дістали з цього схрону вибухівку і встановили її серед гаражів, щоб підірвати українського воїна.
Агент ФСБ у Полтавській області
У Полтавській області правоохоронці викрили 14-річну школярку, яка сама підготувала вибуховий пристрій на замовлення РФ. Вона сховала вибухівку у визначену квартиру.
Туди росіяни хотіли заманити українського воїна, щоб його ліквідувати.
Агент ФСБ у Хмельницькій області
При цьому на Хмельниччині правоохоронці викрили 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області.
Росіяни доручили йому встановити вибухівку під колесо авто військового біля багатоквартирного будинку в Кам'янці-Подільському.
Всім вищеперерахованим фігурантам вже повідомили про підозру в держзраді та теракті. Їм загрожує довічний термін із конфіскацією майна.
Зрив диверсії росіян
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці запобігли планам Росії вдарити по небезпечному вантажу.
Агенти ФСБ повинні були навести ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів.
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