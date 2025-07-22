Готували вбивства військових: СБУ викрила 7 агентів ФСБ, серед них - школярі

Українські правоохоронці затримали сімох агентів Федеральної служби безпеки РФ. Вони готували теракти проти українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

Як зазначили в СБУ, росіяни завербували українців через Telegram-канали з пошуку "легкого заробітку". Серед фігурантів - троє школярів.

Фото: СБУ зірвала теракти в низці регіонів (t.me/SBUkr)

Вони готували вбивства українських військових і правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

Агенти ФСБ у Дніпрі

Зокрема, у Дніпрі правоохоронці викрили двох 14-річних однокласників із Кам'янського. Вони намагалися підірвати екіпаж патрульного наряду поліції.

Школярі встигли забрати саморобний вибуховий пристрій і закласти його під припаркований автомобіль правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали зловмисників, коли вони збиралися дистанційно активувати вибухівку.

Агенти ФСБ у Кривому Розі

У Кривому Розі співробітники СБУ затримали ще трьох російських агентів. Один із них - 30-річний чоловік, який раніше займався крадіжками. Він особисто підготував вибуховий пристрій і поклав його в схованку на території міста.

Двоє інших фігурантів - 18-річні місцеві. Вони на замовлення Росії дістали з цього схрону вибухівку і встановили її серед гаражів, щоб підірвати українського воїна.

Агент ФСБ у Полтавській області

У Полтавській області правоохоронці викрили 14-річну школярку, яка сама підготувала вибуховий пристрій на замовлення РФ. Вона сховала вибухівку у визначену квартиру.

Туди росіяни хотіли заманити українського воїна, щоб його ліквідувати.

Агент ФСБ у Хмельницькій області

При цьому на Хмельниччині правоохоронці викрили 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області.

Росіяни доручили йому встановити вибухівку під колесо авто військового біля багатоквартирного будинку в Кам'янці-Подільському.

Всім вищеперерахованим фігурантам вже повідомили про підозру в держзраді та теракті. Їм загрожує довічний термін із конфіскацією майна.