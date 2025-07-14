Готували теракти у Полтаві та Дніпрі. СБУ затримала двох зрадниць
Викрито двох агенток Головного розвідувального управління (ГРУ) Російської Федерації (РФ), які планували серію терактів на території Полтави та Дніпра з метою ліквідації суддів та волонтерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Деталі справи
Згідно з даними слідства, "замовлення" російських спецслужб виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. До уваги ворога вони потрапили через Telegram-канали під час пошуку "легкого заробітку".
Фото: СБУ затримала двох зрадниць, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі (t.me/SBUkr)
Від російських спецслужб зрадниці отримали "завдання" на ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).
Для виконання "замовлення", агентки "розділились":
- одна залишилась у Полтаві й шпигувала за "цілями";
- інша ж - виїхала з аналогічною метою до Дніпра.
Після прибуття до Дніпра друга агентка отримала від куратора координати СВП, що був захований у багажнику скутера. Далі вона припаркувала замінований транспорт біля автомобіля місцевого судді, який ворог планував дистанційно підірвати.
Фото: СБУ затримала двох зрадниць, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі (t.me/SBUkr)
"Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти "локації" телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві", - додає СБУ.
Перед виконанням основного "замовлення", як пише СБУ, зрадниці виконали "тестове завдання" - підпалили автомобіль українського бійця.
Що загрожує
Затриманим повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 - закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила агента РФ, яка планувала підірвали популярний готель у Рівному.
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