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Готували теракти під Запоріжжям. СБУ перехопила розмови та затримала агентів ФСБ

Фото: СБУ перехопила розмови та затримала агентів ФСБ, які готували теракти під Запоріжжям (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі. Зокрема, "куратори" планували відправити їм "посилку" з 10 кг пластиду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Вдалося затримати двох агентів РФ з оперативними псевдонімами "Ворон" і "Доцент", які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам "посилку" з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, 2022 року агенти Генштабу РФ готували теракт, плануючи збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі. СБУ знешкодила ворожу ДРГ.

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