Готували теракти в Одеській області. Викрито агентурну групу російських спецслужб

Викрито агентурну групу Російської Федерації (РФ), яка готувала серію терактів на території Одеської області. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції. Терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою (СВП)", - пише СБУ.
Для втілення плану злочинці оселились у хостелі поблизу об'єкта та придбали чотири каністри бензину для підпалу. Зокрема тримали замасковану під вогнегасник вибухівку у заздалегідь підготовленій схованці.
Фото: в Одеській області викрито агентурну групу російських спецслужб (t.me/SBUkr)
Зловмисників було затримано ще на етапі підготовки до теракту. На їхній слід удалось вийти через розслідування убивства волонтера з Одеської області, яке сталось 20 січня 2025-го.
"Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, - активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч", - додає СБУ.
Підозрюваними виявились троє наркозалежних віком від 23 до 45 років та їхній раніше судимий спільник 46 років. Останній діяв окремо від групи й відповідав за виготовлення СВП та їх закладання до схованок.
Затриманим оголоси про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала курсантку військового інституту, яка на замовлення ФСБ РФ готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.