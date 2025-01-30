Готували теракти в Одеській області. Викрито агентурну групу російських спецслужб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Подробиці справи

Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції. Терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою (СВП)", - пише СБУ.

Для втілення плану злочинці оселились у хостелі поблизу об'єкта та придбали чотири каністри бензину для підпалу. Зокрема тримали замасковану під вогнегасник вибухівку у заздалегідь підготовленій схованці.

Фото: в Одеській області викрито агентурну групу російських спецслужб (t.me/SBUkr)

Зловмисників було затримано ще на етапі підготовки до теракту. На їхній слід удалось вийти через розслідування убивства волонтера з Одеської області, яке сталось 20 січня 2025-го.

"Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, - активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч", - додає СБУ.

Підозрюваними виявились троє наркозалежних віком від 23 до 45 років та їхній раніше судимий спільник 46 років. Останній діяв окремо від групи й відповідав за виготовлення СВП та їх закладання до схованок.

Що загрожує

Затриманим оголоси про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.