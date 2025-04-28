Готували теракти у Дніпрі. СБУ затримала військового та його дружину

Служба безпеки України (СБУ) затримала подружжя зрадників, які на замовлення російських спецслужб готували теракти у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Деталі справи

Для завдання фігуранти облаштували на території Дніпра та його околицях шість тайників із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.

Зокрема російські спецслужби планували завербувати нову групу агентів, які повинні були дістати СВП із схованок та використати їх для підриву у багатолюдних місцях. Окрім підготовки схронів подружжя зрадників "контролювали" виконання диверсій іншою агентурою.

"Так, наприклад, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники РФ, яких уже затримала СБУ. Відповідний "звіт" агенти месенджером направили куратору в Росію", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала військового та його дружину, які готували теракти у Дніпрі (ssu.gov.ua)

Згідно з даними слідства, зрадниками виявились:

42-річний контрактник однієї з військових частин;

24-річна дружина контрактника.

Під час обшуків було виявлено нові СВП, замасковані у термос та підсилені саморізами.Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

Що загрожує

Зрадникам повідомили про підозру за статтями:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ч. 2 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.