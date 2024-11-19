Готували теракт на півдні України. СБУ затримала групу неповнолітніх, які працювали на Росію

В Одесі Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили агентурну групу ФСБ Росії. До її складу входили троє місцевих жителів, які планували серію вибухів та підпалів у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисники, зокрема, готували масштабний теракт із численними жертвами на півдні країни.

Розслідування встановило, що фігуранти вже здійснили один підрив у Києві. У середині листопада 17-річний учасник групи заклав вибухівку поблизу будівлі одного з державних органів. Пристрій, начинений цвяхами й шурупами, було активовано дистанційно. Після вибуху правоохоронці задокументували його дії, що дозволило встановити особи спільників і викрити мережу.

Зловмисник переховувався в орендованих квартирах у Києві, а згодом повернувся до Одеси для організації нових атак. Під час спроби придбати хімічні складові для виготовлення вибухівки його затримали "на гарячому".

Також були затримані два спільники - 15-річний і 20-річний одесити. Вони причетні до підпалів відділень Укрпошти в Одесі та Миколаєві.

Розслідування показало, що всі троє координувалися російським куратором, якого знайшли через Telegram-канали для "легких заробітків". Зловмисники погоджували плани терактів і виготовляли вибухові пристрої за його інструкціями.

Наразі учасникам групи повідомлено про підозру за статтями 258 (терористичний акт) та 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Двоє підозрюваних перебувають під вартою, вирішується питання щодо відповідальності неповнолітнього. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала групу неповнолітніх, які працювали на Росію (t.me/SBUkr)