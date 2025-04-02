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Готували теракт у Львові. СБУ затримала двох зрадників

Середа 02 квітня 2025 10:35
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Готували теракт у Львові. СБУ затримала двох зрадників Фото: СБУ затримала двох зрадників, які готували теракт у Львові (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Затримано двох ворожих агентів, які планували підірвати адміністративну будівлю місцевого райвідділу поліції у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Подробиці справи

Для вчинення злочину зрадники повинні були занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет. Російські спецслужби, своєю чергою, планували дистанційно підірвати СВП разом із агентами.

Для виконання замовлення Росія завербувала 22-річну мешканку Києва, яка шукала "легких грошей" у Telegram. В якості "тестового" завдання вона розклеювала у столиці листівки з фейками російської пропаганди.

Пізніше агентку відправили до Львова. Зокрема вона залучила до злочину свого знайомого киянина.

Фото: СБУ затримала двох зрадників, які готували теракт у Львові (t.me/SBUkr)

"Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник. Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту", - додає СБУ.

СБУ, своєю чергою, завчасно викрила обох агентів та затримала їх "на гарячому", коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.

Що загрожує

Ворожим агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила ворожих агентів, які готували подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі.

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Служба безпеки України Львів
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