Готували теракт у Львові. СБУ затримала двох зрадників
Затримано двох ворожих агентів, які планували підірвати адміністративну будівлю місцевого райвідділу поліції у Львові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Подробиці справи
Для вчинення злочину зрадники повинні були занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет. Російські спецслужби, своєю чергою, планували дистанційно підірвати СВП разом із агентами.
Для виконання замовлення Росія завербувала 22-річну мешканку Києва, яка шукала "легких грошей" у Telegram. В якості "тестового" завдання вона розклеювала у столиці листівки з фейками російської пропаганди.
Пізніше агентку відправили до Львова. Зокрема вона залучила до злочину свого знайомого киянина.
Фото: СБУ затримала двох зрадників, які готували теракт у Львові (t.me/SBUkr)
"Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник. Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту", - додає СБУ.
СБУ, своєю чергою, завчасно викрила обох агентів та затримала їх "на гарячому", коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.
Що загрожує
Ворожим агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила ворожих агентів, які готували подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі.
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