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Готували подвійний теракт в ТЦК Миколаєва: контрррозвідка затримала агентів ФСБ

Четвер 24 липня 2025 11:15
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Готували подвійний теракт в ТЦК Миколаєва: контрррозвідка затримала агентів ФСБ Фото: агенти РФ готували теракт у Миколаєві (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували подвійний теракт поблизу ТЦК у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Як встановило розслідування, підозрювані хотіли спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

У такий спосіб агенти РФ планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні.

Готували подвійний теракт в ТЦК Миколаєва: контрррозвідка затримала агентів ФСБ

Що відомо про підозрюваних

Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини, який потрапив "на гачок" ФСБ під час пошуку "легких грошей" у інтернеті.

Готували подвійний теракт в ТЦК Миколаєва: контрррозвідка затримала агентів ФСБ

Затримання агентів РФ

За інструкцією куратора юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший – заклав поруч. У цей момент співробітники СБУ затримали його "на гарячому".

На місці події у агента вилучили телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Іншого агента затримали за місцем проживання. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно правоохоронці затримали 19-річну мешканку Харкова, яку підозрюють у здійсненні терористичного акту, внаслідок якого загинув військовослужбовець ЗСУ.

Також повідомлялось, що у Києві викрили агента РФ, який намагався підірвати українського бійця, заманивши його на "побачення з дівчиною".

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Служба безпеки України Миколаїв ТЦК
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