Готувала схрони для терактів в Одесі. СБУ затримала зрадницю

В Одесі затримано агентку Головного розвідувального управління (ГРУ), яка готувала схрони для терактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, затриманою є 32-річна одеситка, яка наприкінці 2024-го була завербована ворогом. За вказівкою ГРУ вона підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.

Пізніше вона отримала нове завдання - облаштувати поблизу порту схрон з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою (СВП). Для цього вона їздила до Дніпра, де за координатами куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет.

Фото: СБУ затримала зрадницю, яка готувала схрон для терактів в Одесі (t.me/SBUkr)

"Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури. На цьому етапі контррозвідники СБУ затримали агентку "на гарячому" і вилучили у неї частину вибухового пристрою", - додає СБУ.

Зокрема було встановлено, що наступною складовою схрону повинна була бути вогнепальна зброя, яку затримана мала забрати з іншого прифронтового міста.

Що загрожує

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій зловмисниці за ч. 2 ст. 113 - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.