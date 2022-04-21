Готовят пропаганду. Оккупанты на юге обстреливают свои позиции для дискредитации ВСУ
Фото: оккупанты на юге обстреливают свои позиции (Getty Images)
Российские войска на юге Украины атакуют собственные позиции. Таким образом Россия пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Готовя "картинку для пропагандистского телевидения", враг продолжает коварную тактику обстрела тех населенных пунктов, где сам занял позиции, а пытаются обвинить Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры города.
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