Готовы предпринять дипломатические шаги, которые Украине сочтет полезными, - Госдеп

В Госдепартаменте США заявили после комментариев президента Украины Владимира Зеленского, что готовы предпринять дипломатические шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

После комментариев президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад должен активнее участвовать в переговорах о прекращении войны, в Госдепартаменте США заявили, что готовы предпринять дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезными.

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