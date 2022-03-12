Готовы предпринять дипломатические шаги, которые Украине сочтет полезными, - Госдеп

В Госдепартаменте США заявили после комментариев президента Украины Владимира Зеленского, что готовы предпринять дипломатические шаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
После комментариев президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад должен активнее участвовать в переговорах о прекращении войны, в Госдепартаменте США заявили, что готовы предпринять дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезными.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский высказался касаемо отказа от НАТО о закрытии неба над нашей страной. Отметил, что Альянс отстаивает свободу только своих стран-членов объединения.
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