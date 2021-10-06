Готовил теракты в Закарпатской области: СБУ разоблачила агента спецслужб России

СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовил ряд терактов на территории Закарпатской области. Он планировал поджечь генконсульство одной из соседних стран и убийство общественного деятеля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене", - говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий был установлен организатор планировавшихся терактов. Им оказался уроженец Луганской области. Его завербовал представитель российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.
По заданию своих "кураторов" агент планировал поджоги зарубежных дипломатических учреждений, автомобилей с иностранной регистрацией,а также повреждения исторических памятников в Закарпатской области.
Кроме того, он подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За агент обещал заплатить 30 тысяч долларов.
Среди других задач агента был также сбор и передача российским спецслужбам секретных сведений о военных объектах на территории Закарпатья.
Следствие по делу агента российских спецслужб завершено. В суд направлен обвинительны акт по следующим статьям УК Украины:
По оперативным данным, агент скрывается на территории России. СБУ продолжает мероприятия по его розыску и задержанию.
Фото: СБУ разоблачила агента спецслужб России на Закарпатье (ssu.gov.ua)