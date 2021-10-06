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Готовил теракты в Закарпатской области: СБУ разоблачила агента спецслужб России

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Киев, Среда 06 октября 2021 17:11
Готовил теракты в Закарпатской области: СБУ разоблачила агента спецслужб России Фото: СБУ разоблачила агента спецслужб России на Закарпатье (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовил ряд терактов на территории Закарпатской области. Он планировал поджечь генконсульство одной из соседних стран и убийство общественного деятеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий был установлен организатор планировавшихся терактов. Им оказался уроженец Луганской области. Его завербовал представитель российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

По заданию своих "кураторов" агент планировал поджоги зарубежных дипломатических учреждений, автомобилей с иностранной регистрацией,а также повреждения исторических памятников в Закарпатской области.

Кроме того, он подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За агент обещал заплатить 30 тысяч долларов.

Среди других задач агента был также сбор и передача российским спецслужбам секретных сведений о военных объектах на территории Закарпатья.

Следствие по делу агента российских спецслужб завершено. В суд направлен обвинительны акт по следующим статьям УК Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
  • ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,
  • ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт).

По оперативным данным, агент скрывается на территории России. СБУ продолжает мероприятия по его розыску и задержанию.

Фото: СБУ разоблачила агента спецслужб России на Закарпатье (ssu.gov.ua)

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