Готовил теракты в Одессе. Суд огласил приговор агенту РФ из Приднестровья

Отмечается, что житель так называемой "ПМР" планировал и реализовывал теракты на территории Одесской области. К совершению преступлений он привлек своего знакомого гражданина Украины. Подозреваемый дал ему указание облить краской памятник "героям Небесной Сотни" в Одессе для проверки его готовности.

По данным ОГП, после этого агент РФ поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, обещая 800 долларов США вознаграждения.

"Он отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины и нарушит общественную безопасность. А нанесенный материальный ущерб военному имуществу нанесет ущерб для обороноспособности Вооруженных сил Украины", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Осужденного задержали во время передачи денег исполнителю.