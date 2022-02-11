Готовил теракт в Запорожской области: боевика "ДНР" осудили на 10 лет

На суде прокуратура доказала участие гражданина Украины в разведывательно-диверсионной группе одного из военизированных подразделений террористической организации "ДНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских военных во время проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

Кроме того, осужденный боевик выполнял задания "спецслужб" так называемой "ДНР" на украинской территории. В частности, планировал совершить теракт в Запорожской области. Для этого он завербовал сотрудника полиции одного из райотделов регионального управления Министерства внутренних дел Украины.

По данным следствия, полицейский должен был по заданию своего "куратора" взорвать магазин и офис волонтерской организации в Днепрорудном. Помещение находилось на первом этаже многоэтажного дома. Сотрудникам СБУ удалось пресечь попытку теракта до его совершения.

В Офисе генпрокурора напомнили, что завербованный боевиком полицейский был осужден в 2019 году. Он получил 8 лет и 3 месяца тюремного заключения с лишением звания капитан полиции.