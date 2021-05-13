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Готовил теракт в Мариуполе: суд приговорил агента спецслужб РФ к шести годам тюрьмы

Автор: Анастасия Рокитна

Суд принял решение приговорить к шести годам лишения свободы агента спецслужб Российской Федерации. Он готовил террористический акт в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ сообщили, что агент также собирал разведданные относительно подразделений Вооруженных сил Украины. Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально обустроенного схрона.

По выводам экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Как сообщили в спецслужбе, осужденный был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

Суд признал злоумышленника виновным по:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием),
  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.

Отметим, глава СБУ Иван Баканов пояснил, что Медведчук решал вопросы своего бизнеса в оккупированном Крыму с президентом России Владимиром Путиным.

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