Готовил теракт в Мариуполе: суд приговорил агента спецслужб РФ к шести годам тюрьмы

В СБУ сообщили, что агент также собирал разведданные относительно подразделений Вооруженных сил Украины. Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально обустроенного схрона.
По выводам экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.
Как сообщили в спецслужбе, осужденный был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.
Суд признал злоумышленника виновным по:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием),
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.