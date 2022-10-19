Готівки в обігу стає менше: НБУ назвав найбільш поширені гривневі банкноти

Серед банкнот найменше зараз в обігу - номіналом 10 гривень (3,9% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу.

На одного жителя України припадало: 70 банкнот і 167 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (0,9%).

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 жовтня 2022 року, становила 677,7 млрд грн. Зокрема: майже 3 млрд банкнот на загальну суму 672,4 млрд грн, а також понад 14,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,2 млрд грн.

Це на 50,1 млрд грн або на 8% більше, ніж на початку 2022 року (на 1 січня 2022 року - 627,6 млрд грн).

Водночас за останні пів року готівка в обігу загалом скоротилася на трохи більше 1% або на 7,3 млрд грн (станом на 1 квітня 2022 року в обігу перебувало 685 млрд грн). За вересень цього року ця тенденція була ще суттєвішою - готівка в обігу зменшилася на 10,3 млрд грн.