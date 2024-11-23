У готелі в Києві відбулася стрілянина: один чоловік загинув, двох госпіталізовано

В ніч на 23 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал київської поліції.

Подія відбулась сьогодні приблизно о 01:00. Зокрема, у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка. Після цього, один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

В результаті стрілянини від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув місці. Крім того, ушкоджень зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Їх обох у задовільному стані було госпіталізовано.

Працівники поліції Києва одного з учасників бійки затримали. Стрілка наразі розшукують, йому загрожує позбавлення волі.

"Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 - хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі", - резюмували у поліції.