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У готелі в Києві відбулася стрілянина: один чоловік загинув, двох госпіталізовано

Субота 23 листопада 2024 20:30
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У готелі в Києві відбулася стрілянина: один чоловік загинув, двох госпіталізовано Фото: стрільцю загрожує до 15 років позбавлення волі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал київської поліції.

Подія відбулась сьогодні приблизно о 01:00. Зокрема, у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка. Після цього, один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

В результаті стрілянини від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув місці. Крім того, ушкоджень зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Їх обох у задовільному стані було госпіталізовано.

Працівники поліції Києва одного з учасників бійки затримали. Стрілка наразі розшукують, йому загрожує позбавлення волі.

У готелі в Києві відбулася стрілянина: один чоловік загинув, двох госпіталізовано

"Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 - хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі", - резюмували у поліції.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому, ввечері 8 листопада в Києві затримали кількох чоловіків. Вони влаштували незаконну стрілянину в одному з районів столиці. При затриманні у них виявили з стартовий пістолет.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 вересня чоловік у Київській області невідомий чоловік влаштував стрілянину з автомата в магазині. В результаті цього дві людини були поранені.

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