У готелі Києва сталася стрілянина: поліція повідомила перші подробиці

Як повідомлялося раніше, на Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали. Як дізналося РБК-Україна стрілянина стала наслідком конфлікту між цивільним і військовим.

Також в Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція розслідує замах на вбивство.

Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.

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