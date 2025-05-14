У готелі Києва сталася стрілянина: поліція повідомила перші подробиці

В Києві сталася стрілянина в готелі. З'явились перші подробиці інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

За попередніми даними, серед громадян постраждалих немає. Поліцейські продовжують працювати на місці події, обставини інциденту встановлюються.

На місце події оперативно прибули наряди правоохоронців. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію.

Інцидент стався близько 7:30 ранку, повідомили в столичній поліції.

У середу вранці, 14 травня, в одному з готелів Святошинського району Києва сталася стрілянина.

Як повідомлялося раніше, на Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали. Як дізналося РБК-Україна стрілянина стала наслідком конфлікту між цивільним і військовим.

Також в Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція розслідує замах на вбивство.

Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.

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