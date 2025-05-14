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У готелі Києва сталася стрілянина: поліція повідомила перші подробиці

Середа 14 травня 2025 08:59
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У готелі Києва сталася стрілянина: поліція повідомила перші подробиці Фото: Стрілянина в Києві в готелі у Святошинському районі (kharkivpolice)
Автор: Владислава Ткаченко

В Києві сталася стрілянина в готелі. З'явились перші подробиці інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

У середу вранці, 14 травня, в одному з готелів Святошинського району Києва сталася стрілянина.

Інцидент стався близько 7:30 ранку, повідомили в столичній поліції.

На місце події оперативно прибули наряди правоохоронців. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію.

В результаті проведених заходів зловмисника затримали.

За попередніми даними, серед громадян постраждалих немає. Поліцейські продовжують працювати на місці події, обставини інциденту встановлюються.

Більше деталей правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Як повідомлялося раніше, на Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали. Як дізналося РБК-Україна стрілянина стала наслідком конфлікту між цивільним і військовим.

Також в Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція розслідує замах на вбивство.

Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.

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