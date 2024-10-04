В готелі у Броварах сталося вбивство: поліція затримала замовника та виконавця

На місці події поліцейські встановили, що загиблим є мешканець Львівщини, який помер від отриманих вогнепальних поранень. Поруч із тілом було знайдено гільзи від вогнепальної зброї.

Правоохоронці швидко встановили, що конфлікт між потерпілим та підозрюваним мав неприязний характер. Зловмисник переконав свого 51-річного товариша вбити опонента. Виконавець прийшов до готельного номера, здійснив кілька пострілів і втік з місця події.

Завдяки оперативній роботі, поліція затримала і замовника, і виконавця. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Фото: В готелі у Броварах сталося вбивство (t.me/kyivregionpolice)