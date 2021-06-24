Государство тратит на телеканал "Суспильне" 2,3 млрд грн ежегодно, но его доля 1%, - эксперт

"Интересно, как в прошлом году распределялись доли на рынке в прошлом году: так доля 1+1 Мedia - 16,49% (Коломойский), ровно столько же у StarLightMedia (6 каналов) (Пинчук), у МГУ Ахметова - 14,67% (Ахметов), InterMediaGroup - 13,58% (Фирташ-Левочкин). Однако, частные каналы получают вливания в десятки миллионов долларов в году и имеют совокупно более двух третей рынка. Поскольку группу Медведчука выкинули с рынка, так что в этом году доля ведущих групп будет еще выше. Однако, гораздо интереснее еще один феномен на этом рынке грез - где "Суспільне". Ведь этот огромный беззубый и бессмысленный монстр получает финансирование на уровне олигархических групп - 2,3 млрд гривен в год. Однако, не имеет даже 1% аудитории", - написал Романенко.

По его мнению, государственные инвестиции в телеканал "Суспільне" катастрофически неэффективны.

"Пусть имеет 1% аудитории. Три медведчуковских канала получали в два раза меньше денег на троих, но имели долю рынка. "Суспільне" является просто кормушкой для "медиаменджеров", которые имея такой огромный бюджет, умудряются втюхивать в качестве самых топовых "продуктов" латиноамериканские и европейские сериалы 20-летней давности, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что СКМ Рината Ахметова приняла решение профинансировать входящую в ее структуру "Медиа Группу Украина" на $ 307 млн.

Речь идет о "системных инвестициях СКМ" в развитие телеканалов "Украина", "НЛО TV", "Индиго TV", "Футбол 1/2/3", новостного канала "Украина 24" и цифровой платформы Oll.TV.

Решение повлияли ускорение инфляции, последствия пандемии и затянувшаяся стагнация рекламного рынка. В 2020 году объем рекламы на украинских телеканалах вырос, по данным ВРК, на 5,6%, или 650 млн грн.

Главные конкуренты МГУ, входящие в медиа-холдинг StarLightMedia Виктора Пинчука, телеканалы ICTV и СТБ, закончили прошлый год с прибылью 45 млн грн и 117 млн грн соответственно.

По данным Forbes, крупнейшей публичной инвестицией в украинские медиа остается покупка "Интера" Дмитрием Фирташем у Валерия Хорошковского за $ 2,5 млрд в 2013 году. Впрочем, независимого подтверждения, что деньги были выплачены, не существует.