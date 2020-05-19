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Государства ВОЗ будут расследовать международную реакцию на коронавирус

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 15:43
Государства ВОЗ будут расследовать международную реакцию на коронавирус
Фото: логотив ВОЗ (flickr)

Страны-члены ВОЗ достигли консенсуса по данному вопросу

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) договорились провести независимое расследование реакции на вспышку коронавируса в мире. Соответствующую резолюцию поддержали более 100 государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Страны, участвующие в 73 генеральной ассамблее ВОЗ, на основе консенсуса приняли резолюцию, призывающую к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке" международных мер реагирования на вспышку коронавируса и вызванный им кризис, включая анализ действий ВОЗ.

Проект резолюции ранее получил широкую поддержку более 100 стран.

Напомним, вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что независимая оценка глобальной реакции на коронавирус будет проведена в ближайшее время.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил навсегда лишить финансирования Всемирную организацию здравоохранения. Об этом он заявил в адресованном главе ВОЗ письме, которое опубликовал в Twitter.

Также сообщалось, что Трамп обвинил ВОЗ в ориентированности на Китай. Американский президент назвал организацию "марионеткой".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ВОЗрасследованиеКоронавирус
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