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В Гостомелі знайшли гранату на дитячому майданчику (фото)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На дитячому майданчику Гостомеля знайшли гранату. Рятувальники вже ліквідували небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, сьогодні, 17 серпня, неподалік від одного з дитячих майданчиків селища Гостомель сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1.

"Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії", - наголосили в ДСНС.

 

Рятувальники нагадали першочергові дії для тих, хто знайшов підозрілий предмет:

  • Не підходь!
  • Не чіпай!
  • Телефонуй 101!

 

Нагадаємо, що це не вперше, коли цивільні українці натикаються на вибухові предмети. Раніше цього року поблизу навчального закладу в Кривому Розі знайшли вибуховий пристрій.

До того у Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі.

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ДСНС