В Гостомелі знайшли гранату на дитячому майданчику (фото)

За даними рятувальників, сьогодні, 17 серпня, неподалік від одного з дитячих майданчиків селища Гостомель сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1.

"Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії", - наголосили в ДСНС.

Рятувальники нагадали першочергові дії для тих, хто знайшов підозрілий предмет: