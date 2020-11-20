Госстат обновил официальные данные по смертности от COVID-19

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-сентябрь. Всего за первые девять месяцев 2020 года умерло 426 687 человек (в том числе в сентябре - 48 372 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 4 300 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 228 человек. Таким образом, в сентябре коронавирус стал причиной смерти 1 735 человек.

За январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 288 человек, среди них туберкулез - 2 248, от СПИДа умерло 2 268 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 57 983 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 287 501 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 199 095 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 4 820 человек (в том числе, в сентябре - 794).

Кроме того, 20 701 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 753 граждан, утопление - 1 259, гибель на пожаре - 757, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 136, отравление алкоголем - 1 504, самоубийства - 4 708, умышленные убийства - 993.

Напомним, по данным Госстата за январь-сентябрь 2020 года смертность в Украине по-прежнему ниже прошлогодней. Всего с начала года в Украине умерло 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9 846 человек.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года. За шесть лет население сократится на 1 млн человек.