Госстат обновил официальные данные по смертности от коронавируса

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

За январь-июль 2020 года пандемия унесла жизни 1 556 украинцев, грипп и воспаление легких - 3 497 человек

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-июль. Всего за первые семь месяцев 2020 года умерло 334 307 человек (в том числе в июле - 47 297 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 1 556 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 81 человек. Таким образом, в июле коронавирус стал причиной смерти 490 человек.

За январь-июль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 254 человек, среди них туберкулез - 1 855, от СПИДа умерло 1 801 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 45 023 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 227 858 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 157 605 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3 497 человек (в том числе, в июле - 419).

Кроме того, 16 209 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1982 граждан, утопление - 926, гибель на пожаре - 642, случайное отравление (кроме алкоголя) - 924, отравление алкоголем - 1 287, самоубийства - 3 685, умышленные убийства - 788.

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года в Украине умерло 334 307 человек - на 17 953 человек меньше, чем в прошлом году.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за январь-июнь в Украине умерло 287 010 человек, из которых от COVІD-19 - 1 066 украинцев.