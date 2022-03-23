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В Госспецсвязи назвали населенные пункты, где отсутствует мобильная связь

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Украина, Среда 23 марта 2022 14:44
В Госспецсвязи назвали населенные пункты, где отсутствует мобильная связь Фото: в трех областях Украины частично отсутствует связь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell пытаются обеспечить мобильную связь во всех регионах. Однако сейчас из-за боевых действий сеть отсутствует частично в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

По состоянию на 14:00 23 марта мобильной связи нет в Мариуполе Донецкой области, населенных пунктах Ворзель, Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области, а также в городе Изюм Харьковской области.

Отмечается, что специалисты Укртелекома отбили кибератаку на внешние информационные ресурсы компании. Сейчас национальная сеть Укртелекома работает. Интернета нет только в Черниговской и Харьковской областях. Кроме того, продолжаются ремонтные работы по восстановлению услуг в Фастове, Белой Церкви и Боярке Киевской области.

Также специалисты работают над блокированием пропагандистских ресурсов.

"Заблокировано 97 IP-адресов и доменов, с которых распространяли вражескую пропаганду, дезинформацию и осуществляли хакерские атаки на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове ввели ограничения для раздачи питьевой воды. Причиной этого стало количество емкостей для воды.

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