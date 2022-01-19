UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Госслужащие перейдут на удаленную работу: в Польше прогнозируют 50 тысяч случаев COVID в сутки

Автор: Иванна Шовкун

Министерство здравоохранения Польши предупредило, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране достигнет 50 тысяч случаев в сутки. Такие показатели могут фиксировать уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В связи с этим польские государственные служащие перейдут на удаленную работу. В Минздраве призывают компании частного сектора последовать их примеру.

Сегодня Польша сообщила о более чем 30 000 случаев COVID впервые с апреля. Потому в стране усилились споры о необходимости введения более строгих карантинных ограничений.

"Если эти тенденции сохранятся, на следующей неделе число заражений может превысить отметку в 50 000 в день", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Недзельский.

Напомним, Германия сообщает о рекордном росте заболеваемости. За сутки 18 января в стране зарегистрировали более 112 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКоронавирус