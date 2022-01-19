Госслужащие перейдут на удаленную работу: в Польше прогнозируют 50 тысяч случаев COVID в сутки

В связи с этим польские государственные служащие перейдут на удаленную работу. В Минздраве призывают компании частного сектора последовать их примеру.

Сегодня Польша сообщила о более чем 30 000 случаев COVID впервые с апреля. Потому в стране усилились споры о необходимости введения более строгих карантинных ограничений.

"Если эти тенденции сохранятся, на следующей неделе число заражений может превысить отметку в 50 000 в день", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Недзельский.